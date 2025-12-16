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Опубликовано 16 декабря 2025, 06:18

Комбриг ВСУ самоустранился от управления подразделением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением — вместо этого он занимается самопиаром. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады В. Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как сообщает источник, командира бригады не заботит судьба подразделений, находящихся под его руководством. Тем временем боевики ВСУ продолжают нести потери.

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Ранее стало известно, что командование ВСУ сосредоточивает значительные силы для планируемого контрудара в районе Купянска Харьковской области. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. В состав входят нацгвардейцы, бразильские наёмники и осуждённые.

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Мария Любицкая
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