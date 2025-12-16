Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением — вместо этого он занимается самопиаром. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Командир 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады В. Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как сообщает источник, командира бригады не заботит судьба подразделений, находящихся под его руководством. Тем временем боевики ВСУ продолжают нести потери.

Ранее стало известно, что командование ВСУ сосредоточивает значительные силы для планируемого контрудара в районе Купянска Харьковской области. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. В состав входят нацгвардейцы, бразильские наёмники и осуждённые.