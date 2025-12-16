Американская ПРО Patriot получит «русскую» функцию

Американская система ПВО Patriot наконец догоняет советские технологии. Как сообщает Military Watch Magazine, модернизированная версия комплекса получит возможность поражать цели у себя «за спиной» — функцию, которую советский С-300 имеет с 1978 года.

В настоящее время Patriot способен атаковать цели только в секторе шириной 120 градусов перед собой. Для поражения объекта за пределами этой зоны, например, ракеты, пролетевшей над позицией, пусковой установке требуется время на разворот. О разработке новой версии, лишённой этого недостатка, представители армии США сообщили на встрече с министром войны США Питом Хегсетом.

«Новая ракета-перехватчик с большей дальностью и высотой полета сможет делать то, что мы называем «выстрелом через плечо». Цифровые модели показывают, что её мощности хватит на это», — рассказал менеджер по продукции для ПВО нижнего уровня подполковник Стивен Мёбес.

Он добавил, что одновременно с новой ракетой будут усовершенствованы и сами пусковые установки. Как отмечает издание, необходимость модернизации вызвана возросшими возможностями потенциальных целей. Опыт боевого применения на Украине показал уязвимость Patriot перед российскими комплексами «Искандер» и «Кинжал», которые используют манёвр и гиперзвуковую скорость.

Первой в мире системой ПВО, реализовавшей круговой обстрел, стал советский комплекс С-300. Его технология миномётного старта, при которой ракета сначала выталкивается из контейнера, а затем включается маршевый двигатель, позволила осуществлять пуск в любом направлении без поворота установки. Эта же схема используется в более современных системах, включая российский С-400, китайский HQ-9B и северокорейские комплексы.

Ранее сообщалось, что Германия выводит свои ЗРК Patriot и около 200 военнослужащих из Польши в ближайшие дни. Немецкие силы, с января защищавшие район ключевого транспортного узла Жешув у украинской границы, передали свою миссию по ПВО Нидерландам. Этот аэродром играет значительную роль в военной логистике Украины.