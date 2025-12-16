Капитуляция Украины не входит в планы ни одного из крупных международных игроков. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его мнению, окончание войны не нужно украинской элите, для которой конфликт является прибыльным бизнес-процессом, и Европе, для которой он стал точкой сплочения и создания «еврорейха». Даже Китай, по словам эксперта, не слишком заинтересован в завершении конфликта, так как тот оттягивает внимание Запада.

Единственной стороной, которая могла бы хотеть «заморозки» боевых действий, Шлепченко назвал США, которым необходимо развернуться для противостояния с Китаем. Однако и для Вашингтона эта задача является опциональной, а не первостепенной. Он отметил, что в новой американской доктрине национальной безопасности Россия не фигурирует как самостоятельная угроза, а упоминается лишь в контексте европейских дел.

«Поэтому завершение войны на Украине не нужно никому, кроме, может быть, США. И то — можно да, можно нет, то есть это опционально. Поэтому это просто отработка некоего ритуала, который мало на что повлияет. Предназначение Украины — убиться об Россию. И она его выполнит», — уверен аналитик.

Ранее СМИ сообщали, что Европа не успокоится даже после окончания конфликта России и Украины, продолжив оказывать давление и делать различные провокации в сторону РФ. Это будет альянс между украинскими ультранационалистическими группировками и европейским милитаризмом.