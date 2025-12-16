Захарова на церемонии прощания с Мацегорой оценила вклад посла в укрепление связей с КНДР

На днях мир узнал о кончине посла России в КНДР Александра Мацегоры, которому было 70 лет. На церемонии прощания с дипломатом присутствовали спикер МИД РФ Мария Захарова и глава ЛДПР Леонид Слуцкий, с которыми пообщался телеканал «Звезда».

Церемония прощания. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Слуцкий подчеркнул, что вклад Мацегоры в развитие российско-корейских отношений трудно переоценить. Он отметил, что память о дипломате останется, и его опыт станет основой для работы будущих специалистов в этой сфере.

Захарова добавила, что руководство КНДР от чистого сердца выразило свои соболезнования в связи с кончиной дипломата, подчеркнув значимость Мацегоры для двусторонних связей с Россией.

«Это были искренние слова, подчёркивающие значение вклада этого профессионала в развитие не только двусторонних отношений, но и в целом в мировую повестку», — сказала представитель МИД РФ.

Напомним, что 6 декабря на 71-м году жизни скончался посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Он состоял на дипломатической службе с 1999 года. Глава КНДР Ким Чен Ын также выразил свои соболезнования в связи с кончиной дипломата, направив президенту РФ Владимиру Путину телеграмму.