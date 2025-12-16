Захарова на церемонии прощания с Мацегорой оценила вклад посла в укрепление связей с КНДР
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
На днях мир узнал о кончине посла России в КНДР Александра Мацегоры, которому было 70 лет. На церемонии прощания с дипломатом присутствовали спикер МИД РФ Мария Захарова и глава ЛДПР Леонид Слуцкий, с которыми пообщался телеканал «Звезда».
Церемония прощания. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Слуцкий подчеркнул, что вклад Мацегоры в развитие российско-корейских отношений трудно переоценить. Он отметил, что память о дипломате останется, и его опыт станет основой для работы будущих специалистов в этой сфере.
Захарова добавила, что руководство КНДР от чистого сердца выразило свои соболезнования в связи с кончиной дипломата, подчеркнув значимость Мацегоры для двусторонних связей с Россией.
«Это были искренние слова, подчёркивающие значение вклада этого профессионала в развитие не только двусторонних отношений, но и в целом в мировую повестку», — сказала представитель МИД РФ.
Напомним, что 6 декабря на 71-м году жизни скончался посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Он состоял на дипломатической службе с 1999 года. Глава КНДР Ким Чен Ын также выразил свои соболезнования в связи с кончиной дипломата, направив президенту РФ Владимиру Путину телеграмму.
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