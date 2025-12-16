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Опубликовано 16 декабря 2025, 09:49

«Фронт затрещал по всем швам»: Военблогер рассказал об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Гуляйполя

Военблогер рассказал об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Гуляйполя

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области испытывают серьёзные проблемы. Об этом сообщил военный аналитик и блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Гуляйполе — фронт ВСУ на реке Ганчур затрещал по всем швам. И надеюсь, он далее обрушится также как и в своё время обрушилась линия обороны противника на реке Янчур», — заявил он.

Подоляка выразил надежду, что обрушение произойдёт до завершения украинскими силами работ по созданию новой линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.

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Напомним, освобождение Варваровки в Запорожской области дало возможность российским подразделениям установить контроль над важными транспортными артериями вокруг Гуляйполя, что существенно затруднило процесс снабжения украинских войск в этом регионе. Штурм села был проведён гвардейцами-разведчиками из группировки «Восток», которые, несмотря на атаки украинских дронов, успешно подавили огневые точки противника. В результате часть украинских бойцов панически отступила, оставив раненых, некоторые из которых позже сдались в плен.

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Вероника Бакумченко
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