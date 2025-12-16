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Опубликовано 16 декабря 2025, 13:00

В Госдуме поддержали идею о создании специальной «алиментной карты» для ребёнка

Депутат Свинцов: «Алиментная карта» уменьшит количество скандалов родителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

Депутат Госдумы Андрей Свинцов поддержал идею ввести специальную алиментную карту, с которой нельзя будет снимать наличные. Средства с неё можно будет тратить только на оплату товаров и услуг, а второй родитель будет получать ежемесячный отчёт о расходах.

Я считаю, что следует ввести обязательство специализированного счёта, например отдельной алиментной карты, куда приходят эти деньги, и второй родитель не может их снять. Он может этой картой только расплачиваться. Тот родитель, который платит алименты, ежемесячно получает отчёт о том, куда были потрачены деньги, и всегда может спросить у ребёнка.

Андрей Свинцов

Депутат Государственной думы

Я считаю, что следует ввести обязательство специализированного счёта, например отдельной алиментной карты, куда приходят эти деньги, и второй родитель не может их снять. Он может этой картой только расплачиваться. Тот родитель, который платит алименты, ежемесячно получает отчёт о том, куда были потрачены деньги, и всегда может спросить у ребёнка.
Я считаю, что следует ввести обязательство специализированного счёта, например отдельной алиментной карты, куда приходят эти деньги, и второй родитель не может их снять. Он может этой картой только расплачиваться. Тот родитель, который платит алименты, ежемесячно получает отчёт о том, куда были потрачены деньги, и всегда может спросить у ребёнка.

При этом депутат выступил против любых «бартерных схем» и зачётов вместо денег. По его словам, такие подходы нереалистичны и приведут к злоупотреблениям, конфликтам и скандалам между родителями.

В России могут создать «детскую алиментную карту» с полным контролем трат
В России могут создать «детскую алиментную карту» с полным контролем трат

Ранее в России предложили разрешить выплачивать алименты не только деньгами, но и продуктами, одеждой, а также оплатой обучения и лечения ребёнка. С такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок сороков». Общественники заявили, что действующая система не даёт плательщику алиментов даже минимального понимания, как используются его средства, что порождает споры и недоверие.

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Екатерина Хмелева
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