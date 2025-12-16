В России могут создать «детскую алиментную карту» с полным контролем трат

В России обсуждают идею создания детской алиментной карты, которая позволит контролировать, как именно тратятся средства на ребёнка. Инициатива может изменить сам подход к алиментам и снизить число конфликтов между родителями после развода. Председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил Life.ru, что сегодня действующие нормы защиты имущественных прав детей фактически не работают. Эксперт обратился к депутату Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой ввести «детскую алиментную карту».

По словам собеседника Life.ru, судебная практика сложилась так, что родитель, который платит алименты, не видит, на что именно уходят деньги, хотя формально они предназначены для ребёнка. Это создаёт риск нецелевого расходования средств и подрывает принцип равенства родительских прав, который закреплён в Конституции РФ и Семейном кодексе.

В настоящее время нормы действующего законодательства, направленные на защиту прав детей, фактически не реализуются, что приводит к нарушению принципа равенства родительских прав и обязанностей. Иван Курбаков Председатель МОО «Отцы рядом»

Он напомнил, что статья 60 Семейного кодекса РФ прямо указывает: алименты должны идти на содержание, воспитание и образование ребёнка. При этом закон позволяет суду направлять до 50% алиментов на банковский счёт, открытый на имя несовершеннолетнего. Однако, по словам эксперта, суды почти не используют эту норму, так как она носит диспозитивный характер. В результате родитель, который живёт отдельно, полностью исключён из контроля за расходованием средств.

Курбаков предложил законодательно закрепить обязательное рассмотрение вопроса о перечислении не менее 50% алиментов на специальную детскую алиментную карту. Он также считает необходимым установить минимальный размер алиментов на уровне прожиточного минимума для ребёнка в конкретном регионе. Половина этой суммы, по задумке общественников, должна оставаться у родителя, с которым живёт ребёнок, на повседневные расходы, а вторая половина — зачисляться на карту для целевого использования под контролем обоих родителей.

«Отсутствие контроля за расходованием алиментных средств со стороны плательщика алиментов создаёт риск их нецелевого использования», — отметил собеседник Life.ru.

Эксперт отдельно остановился на механизме контроля. По его словам, оба родителя должны иметь доступ к информации о движении средств через личный кабинет банка или государственную информационную систему. Также предлагается закрепить перечень разрешённых трат — образование, медицина, детские товары, кружки, секции, отдых и оздоровление. За использование денег не по назначению Курбаков предлагает ввести ответственность.

Специалист подчеркнул, что инициатива направлена не против одного из родителей, а на защиту ребёнка. По его мнению, внедрение детской алиментной карты снизит количество судебных споров, повысит уровень жизни детей и укрепит доверие к государственным институтам. Общественные организации «Отцы рядом» и «Содействие реализации прав отцов и детей» готовы участвовать в доработке законопроекта, обсуждениях и разъяснительной работе.