В Кремле отреагировали на предложение о рождественском перемирии в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о рождественском перемирии, подчеркнув, что Москва не заинтересована в краткосрочных мерах, которые дадут Киеву возможность отдохнуть и подготовиться к продолжению боевых действий. Официальный представитель Кремля отметил, что Россия готова к длительному миру, а не к кратковременному перемирию.

«Речь идёт о том, выходим ли мы, как говорит Трамп, на сделку или не выходим. Если присутствует у украинцев намерение подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы участвовать», — подчеркнул Песков.

До этого Песков уже напоминал, что Москва ни под каким предлогом не пойдёт на временное перемирие на фронте, которое Киев использует для передышки и восстановления боеспособности ВСУ. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня для проведения референдума по территориальным вопросам.