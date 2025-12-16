Подконтрольный Киеву Краматорск в ДНР погрузился во тьму

Краматорск, находящийся под контролем Киева в ДНР, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Украинские власти сообщили о приостановке работы электротранспорта в городе. Вместо троллейбусов на маршруты выведены автобусы. По информации из паблика «Типичный Краматорск», в городе происходят аварийные отключения электричества, что также сказывается на работе мобильного приложения для отслеживания транспорта.

Кроме того, наблюдаются проблемы с безналичной оплатой, поэтому жителей просят иметь при себе наличные. Причина полного отключения электроэнергии пока не установлена.

Ранее сообщалось, что Киев может оставаться без электричества до 20-22 часов в сутки в период предстоящих морозов. Такая ситуация вероятна, если не будет достигнуто мирное урегулирование в энергетической сфере. Более того, подстанция «Киевская» практически разрушена и имеет минимальную пропускную способность, что делает систему крайне уязвимой.