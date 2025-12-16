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Опубликовано 16 декабря 2025, 14:09

Госдума засчитала службу добровольцев СВО в выслугу лет для пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума одобрила в окончательном чтении закон, который предусматривает включение времени службы в добровольческих формированиях участников СВО в пенсионный стаж при назначении пенсий за выслугу лет.

Документ устанавливает, что периоды пребывания граждан в добровольческих подразделениях, сформированных в соответствии с законом «Об обороне», будут учитываться наравне с военной службой. Это позволит добровольцам получить право на пенсионные выплаты с учетом фактически отслуженного времени.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что вопросы социальной поддержки участников спецоперации и их семей являются приоритетными для парламента. По его словам, добровольцы выполняют боевые задачи бок о бок с военнослужащими ВС РФ и в равной степени заслуживают социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение.

В Госдуме подчеркивают, что принятый закон направлен на восстановление справедливости и обеспечение равных условий для всех, кто принимал участие в защите страны.

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В Госдуме ранее неоднократно подчеркивали, что социальная защита участников СВО и их семей остается одним из ключевых приоритетов парламента. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, добровольцы выполняют боевые задачи наравне с военнослужащими регулярных подразделений, нередко рискуя жизнью.

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Марина Фещенко
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