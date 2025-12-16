Кадыров опубликовал видео ударов по позициям ВСУ снарядами с надписью «за Грозный»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео с артиллерийским ударом по позициям Вооружённых сил Украины. Он назвал эти действия ответом на недавний налёт беспилотников на Грозный.

ВСУ получили ответ за налёт дронов на Грозный. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

По словам Кадырова, операция проводилась в два этапа. Сначала разведка с помощью БПЛА точно установила цели, а затем по ним был нанесён удар. В опубликованном ролике видно, как российские военнослужащие заряжают и ведут огонь из полевого орудия и реактивных систем залпового огня.

Напомним, украинские беспилотники атаковали высотный комплекс «Грозный-Сити» 5 декабря. Рамзан Кадыров пообещал, что преступление ВСУ не останется без жёсткого ответа, подчеркнув, что российские войска будут наносить удары исключительно по военным объектам. Тогда же он отметил, что подобными провокациями, лишёнными, по его словам, тактического смысла, чеченский народ запугать невозможно.