В Минобороны России заявили, что украинские боевики неоднократно убивали мирных жителей, которые держали белые флаги. Атаки совершались прицельно с помощью дронов.



«ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населённых пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов», — указали в министерстве.

По данным ведомства, расчёты ВСУ спешно покидали позиции в Красноармейске, но часть из них была уничтожена в боях. При этом кадры с российских дронов подтверждают, что украинские силы действуют против мирного населения.

Ранее российский боец рассказывал, как военные ВСУ не давали мирным жителям уходить из Красноармейска. Так, при выезде из города парень на велосипеде увидел дрон-камикадзе ВСУ. Он остановился, поднял белый флаг ив стал на колени, но его всё равно убили.