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Опубликовано 16 декабря 2025, 11:37

«Прицельные удары»: В Минобороны рассказали, как ВСУ атакуют мирных жителей с белым флагом

В Минобороны рассказали, как ВСУ атакуют мирных жителей с белым флагом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZayneC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZayneC

В Минобороны России заявили, что украинские боевики неоднократно убивали мирных жителей, которые держали белые флаги. Атаки совершались прицельно с помощью дронов.

«ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населённых пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов», — указали в министерстве.

По данным ведомства, расчёты ВСУ спешно покидали позиции в Красноармейске, но часть из них была уничтожена в боях. При этом кадры с российских дронов подтверждают, что украинские силы действуют против мирного населения.

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Ранее российский боец рассказывал, как военные ВСУ не давали мирным жителям уходить из Красноармейска. Так, при выезде из города парень на велосипеде увидел дрон-камикадзе ВСУ. Он остановился, поднял белый флаг ив стал на колени, но его всё равно убили.

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Полина Никифорова
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