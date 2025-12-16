Подтверждать возраст для покупки алкоголя могут разрешить с помощью MAX

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, разрешающие подтверждать возраст через мессенджер MAX при покупке товаров с возрастными ограничениями, среди которых алкоголь и табак. Суть изменений на заседании пояснил глава комитета Сергей Боярский.

Инициативу ещё в марте внесла на рассмотрение группа депутатов от фракции «Единая Россия», и она уже была принята в первом чтении. Поправки предполагают внесение точечных изменений в российское законодательство. Согласно им, MAX можно будет использовать для подтверждения совершеннолетия при приобретении алкогольной и табачной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, а также бытовых газовых баллончиков. Нововведение также коснётся участия в лотереях, посещения некоторых мероприятий и покупки информационной продукции с возрастной маркировкой.

Палате парламента порекомендовали принять законопроект и поправки во втором чтении. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов, продающих табак онлайн. Помимо этого, авторы инициативы предлагают обязать владельцев сайтов самостоятельно следить за появлением на их платформах подобной запрещённой информации. В пояснительной записке отмечается, что аналогичный механизм уже успешно применяется для пресечения онлайн-торговли алкоголем, в том числе через крупные маркетплейсы.