Госдума приняла закон, ужесточающий выдачу микрозаймов

Госдума приняла закон, который ужесточает правила для микрофинансовых организаций и одновременно увеличивает максимальный размер микрозайма для бизнеса с 5 до 15 млн рублей. Решение направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие внутреннего рынка капитала и упрощение доступа к финансированию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в телеграм-канале.

«Госдума приняла инициированный мной закон, который повысит гибкость и эффективность системы финансового контроля за сделками с недвижимостью», — написал Аксаков.

Кроме того, закон снижает максимальную переплату по микрокредитам с 130% до 100% годовых. Вводится правило «один дорогой микрозаем в одни руки», а с 2027 года МФО смогут выдавать клиенту только один кредит с полной стоимостью более 100% годовых. Переходный период стартует с октября 2026 года.

Ранее Life.ru писал, что в России приняли закон, ужесточающий финансовый контроль для лиц, связанных с экстремизмом или терроризмом. Лица из специального списка теперь могут использовать свои деньги и имущество для покрытия основных жизненных потребностей себя и своих нетрудоспособных родственников.