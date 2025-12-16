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Опубликовано 16 декабря 2025, 15:53

Госдума приняла закон, ужесточающий выдачу микрозаймов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Госдума приняла закон, который ужесточает правила для микрофинансовых организаций и одновременно увеличивает максимальный размер микрозайма для бизнеса с 5 до 15 млн рублей. Решение направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие внутреннего рынка капитала и упрощение доступа к финансированию. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в телеграм-канале.

«Госдума приняла инициированный мной закон, который повысит гибкость и эффективность системы финансового контроля за сделками с недвижимостью», — написал Аксаков.

Кроме того, закон снижает максимальную переплату по микрокредитам с 130% до 100% годовых. Вводится правило «один дорогой микрозаем в одни руки», а с 2027 года МФО смогут выдавать клиенту только один кредит с полной стоимостью более 100% годовых. Переходный период стартует с октября 2026 года.

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Полина Никифорова
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