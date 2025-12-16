Госдума ужесточила наказания за дезертирство для ранее судимых граждан

Госдума в ходе второго и третьего чтений единогласно одобрила законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение наказания для лиц, находящихся под следствием или отбывающих наказание, которые принимают участие в СВО, в случае совершения ими дезертирства или самовольного оставления места службы. За принятие данного закона проголосовали 415 народных избранников.

В УК РФ внесены изменения, ужесточающие наказание за дезертирство. Теперь за этот проступок в условиях мобилизации, военного положения или конфликта предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы (ст. 338). Это нововведение распространяется на тех, кто ранее получил условное освобождение от наказания за службу, а также на тех, чьи дела были приостановлены по просьбе командования. Ранее максимальный срок за дезертирство в военное время составлял 15 лет.

Также были приняты поправки к статье 337, касающейся самовольного оставления части или места службы. В военное время или в период мобилизации за такое нарушение теперь может грозить до 12 лет лишения свободы, тогда как ранее максимальное наказание составляло 10 лет.

Увеличивается и срок за уклонение от военной службы путём симуляции болезни или другими способами. В военное время или в условиях боевых действий такое нарушение будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы вместо нынешних 10.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила начисления штрафов за то, что человек не сообщил военкомату о своём переезде. Раньше такой штраф могли выписать только во время призыва, а теперь – в любое время года.