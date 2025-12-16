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Опубликовано 16 декабря 2025, 15:46

Госдума ужесточила наказания за дезертирство для ранее судимых граждан

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Обложка © РИА Новости / Павел Лисицын

Госдума в ходе второго и третьего чтений единогласно одобрила законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение наказания для лиц, находящихся под следствием или отбывающих наказание, которые принимают участие в СВО, в случае совершения ими дезертирства или самовольного оставления места службы. За принятие данного закона проголосовали 415 народных избранников.

В УК РФ внесены изменения, ужесточающие наказание за дезертирство. Теперь за этот проступок в условиях мобилизации, военного положения или конфликта предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы (ст. 338). Это нововведение распространяется на тех, кто ранее получил условное освобождение от наказания за службу, а также на тех, чьи дела были приостановлены по просьбе командования. Ранее максимальный срок за дезертирство в военное время составлял 15 лет.

Также были приняты поправки к статье 337, касающейся самовольного оставления части или места службы. В военное время или в период мобилизации за такое нарушение теперь может грозить до 12 лет лишения свободы, тогда как ранее максимальное наказание составляло 10 лет.

Увеличивается и срок за уклонение от военной службы путём симуляции болезни или другими способами. В военное время или в условиях боевых действий такое нарушение будет наказываться сроком до 12 лет лишения свободы вместо нынешних 10.

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Наталья Демьянова
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