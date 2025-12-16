«Отметьте символически»: В Госдуме призвали заменить корпоративы на выплату 13-й зарплаты

«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги, которые запланировали на новогодние корпоративы, направьте лучше на 13-е зарплаты сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — приводит ТАСС его слова.

Ранее россиянам объяснили, как на самом деле регулируется 13-я зарплата. Эта выплата является именно премией, а не обязательной частью оклада. Как пояснили специалисты, её правовая основа регулируется внутренними документами компании, а не Трудовым кодексом. Право на получение и размер этой стимулирующей выплаты полностью зависят от политики работодателя и таких факторов, как финансовые результаты компании и личный вклад сотрудника.