«Отметьте символически»: В Госдуме призвали заменить корпоративы на выплату 13-й зарплаты
В Госдуме призвали заменить корпоративы на выплату 13-й зарплаты
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил отказаться от новогодних корпоративов в пользу выплаты сотрудникам 13-й зарплаты. Политик считает, что средства, предназначенные для корпоративных мероприятий, должны быть направлены на поощрение рядовых работников, а не на руководство.
«Поздравьте свои коллективы, отметьте символически, а деньги, которые запланировали на новогодние корпоративы, направьте лучше на 13-е зарплаты сотрудникам. Не себе любимым, не топ-менеджерам, а своим работникам», — приводит ТАСС его слова.
В подтверждение своей позиции, Миронов привел данные социологического опроса. Согласно исследованию, 40% сотрудников не придают значения корпоративным мероприятиям, а 35% респондентов выразили предпочтение получению денежной премии вместо организации праздника.
Ранее россиянам объяснили, как на самом деле регулируется 13-я зарплата. Эта выплата является именно премией, а не обязательной частью оклада. Как пояснили специалисты, её правовая основа регулируется внутренними документами компании, а не Трудовым кодексом. Право на получение и размер этой стимулирующей выплаты полностью зависят от политики работодателя и таких факторов, как финансовые результаты компании и личный вклад сотрудника.
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