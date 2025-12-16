Кабмин разработает единый порядок аренды госимущества для оборудования связи

Единый порядок аренды государственного и муниципального имущества для нужд связи будет разработан правительством России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В ведомстве подчеркнули, что целью нововведения является ускорение темпов развёртывания телекоммуникационных сетей по всей стране. Норма устранит дефицит площадок для оборудования, с которым сегодня сталкиваются операторы. Именно эта проблема часто приводит к недостаточному охвату и качеству услуг связи для граждан.

Инициатива призвана заменить существующий разрозненный и непрозрачный регламент. Сейчас правила аренды устанавливаются каждым собственником имущества самостоятельно, что порождает бюрократические задержки. Реализация этого подхода позволит системно управлять соответствующим имущественным фондом.

Ранее сообщалось, что госслужащих освободят от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в первом чтении. В ходе пленарного заседания за принятие инициативы проголосовали 318 парламентариев. Против документа высказались 24 депутата, а ещё 55 человек предпочли воздержаться при голосовании.