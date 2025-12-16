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Опубликовано 16 декабря 2025, 21:06

Кабмин разработает единый порядок аренды госимущества для оборудования связи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единый порядок аренды государственного и муниципального имущества для нужд связи будет разработан правительством России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В ведомстве подчеркнули, что целью нововведения является ускорение темпов развёртывания телекоммуникационных сетей по всей стране. Норма устранит дефицит площадок для оборудования, с которым сегодня сталкиваются операторы. Именно эта проблема часто приводит к недостаточному охвату и качеству услуг связи для граждан.

Инициатива призвана заменить существующий разрозненный и непрозрачный регламент. Сейчас правила аренды устанавливаются каждым собственником имущества самостоятельно, что порождает бюрократические задержки. Реализация этого подхода позволит системно управлять соответствующим имущественным фондом.

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Ранее сообщалось, что госслужащих освободят от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы в первом чтении. В ходе пленарного заседания за принятие инициативы проголосовали 318 парламентариев. Против документа высказались 24 депутата, а ещё 55 человек предпочли воздержаться при голосовании.

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Юлия Сафиулина
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