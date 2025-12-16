В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, перевозивший снаряды в зоне СВО

В Московском зоопарке поселился новый обитатель — ослик по кличке Жорик. Животное прибыло из зоны специальной военной операции, где долгое время находилось при одном из подразделений, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

По данным ведомства, ослик помогал военнослужащим в хозяйственных работах и перевозке снарядов. После передислокации части его судьбу решили при поддержке общественности, и зоопарк организовал транспортировку животного. Сначала Жорик проходил адаптацию в филиале учреждения — зоосаде в Великом Устюге, а в конце ноября его доставили в Москву.

В настоящее время Жорик находится на обязательном карантине. Там он проходит все необходимые ветеринарные осмотры и процедуры, постепенно привыкая к новому окружению и персоналу. Рацион ослика включает сено, морковь, свеклу и специальные витаминно-минеральные добавки.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова заявила, что сейчас для животного важны покой и постепенное привыкание к новой жизни. Как только специалисты признают его готовым, ослик переедет на постоянную экспозицию в детский зоопарк. Его планируют разместить на контактной площадке рядом с камерунскими козами, где гости смогут наблюдать за этим общительным животным. После завершения всех карантинных мероприятий посетители смогут лично увидеть Жорика и узнать его историю.

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