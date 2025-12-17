Хакеры сообщили о передаче данных о расположении ВСУ российским военным

Хакерская группировка KillNet заявила о получении массива разведывательных данных о расположении подразделений и объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта. Об этом сообщил её анонимный представитель в беседе с РИА «Новости».

«После взлома данных в нашу интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные нам сегодня: координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на солдат ВСУ, ТТХ военной техники ВСУ», — констатировал представитель хакеров.

По его словам, эта разработка будет передана Министерству обороны Российской Федерации, чтобы командование и бойцы могли оперативно видеть актуальную информацию о противнике.

«На карту нанесены данные спутниковой разведки в формате 3D-моделирования по местности, данные утечек украинских компаний и госструктур в объёме 17,8 терабайта», — отметил он.