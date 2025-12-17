Российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску

Пресс-служба Минобороны России 17 декабря сообщила, что расчёт артиллерийской установки «Мста-С» 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» предотвратил подход подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) к населённым пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.

Операторы беспилотников заметили движение украинских групп в сторону Купянска. Артиллеристы выдвинулись по наведённым координатам, заняли позицию и нанесли удар по противнику.

«Мы делаем всё, чтобы противник не подошёл, не собрал свои силы, делаем всё, чтобы противника обезвредить, не дать подойти к городу», — рассказал командир орудия с позывным Шпага.

Главная задача артиллеристов, по словам начальника артиллерии полка с позывным Брикс, — обеспечить изоляцию поля боя. Он отметил, что вверенные ему подразделения успешно удерживают Московку, Радьковку и Соболевку.