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Опубликовано 17 декабря 2025, 02:36

Российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Пресс-служба Минобороны России 17 декабря сообщила, что расчёт артиллерийской установки «Мста-С» 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» предотвратил подход подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) к населённым пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.

Операторы беспилотников заметили движение украинских групп в сторону Купянска. Артиллеристы выдвинулись по наведённым координатам, заняли позицию и нанесли удар по противнику.

«Мы делаем всё, чтобы противник не подошёл, не собрал свои силы, делаем всё, чтобы противника обезвредить, не дать подойти к городу», — рассказал командир орудия с позывным Шпага.

Главная задача артиллеристов, по словам начальника артиллерии полка с позывным Брикс, — обеспечить изоляцию поля боя. Он отметил, что вверенные ему подразделения успешно удерживают Московку, Радьковку и Соболевку.

Новости СВО. Армия России освободила Новоплатоновку, ВСУ зажаты в Гуляйполе, Киеву дали срок для завершения конфликта, 17 декабря
Новости СВО. Армия России освободила Новоплатоновку, ВСУ зажаты в Гуляйполе, Киеву дали срок для завершения конфликта, 17 декабря

Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии. В Госдуме заявили, что любые попытки Киева организовать наступление под Купянском направлены не на военный успех, а на дестабилизацию мирного урегулирования.

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Алена Пенчугина
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