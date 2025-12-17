На красноармейском направлении расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» нанёс удар по скоплению живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Гришино. В результате атаки была сорвана ротация вражеских подразделений на данном участке фронта.

Координаты цели были переданы расчёту операторами беспилотников. Чётко следуя полученным данным, артиллеристы выдвинулись на позицию, быстро развернули установку и поразили боевиков ВСУ точным ударом.

«Выезжаем, работаем по утру, когда туман или плохая погода, чтобы нас не заметили беспилотники. Противник по плохой погоде мало использует «птички», мы успеваем отработать и быстро скрыться», — рассказал командир боевой машины с позывным Дружина.

Ранее российские военные сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску. Операторы беспилотников заметили движение украинских групп в сторону Купянска. Артиллеристы выдвинулись по наведённым координатам, заняли позицию и нанесли удар по противнику. Напомним, ранее все районы города Купянска в Харьковской области перешли под контроль Вооружённых сил РФ. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии.