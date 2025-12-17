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Опубликовано 17 декабря 2025, 06:12

Армия России создала «килл-зону» у Оскольского водохранилища и заперла ВСУ в «‎котле»

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Подразделения ВСУ оказались в тактическом окружении на Богуславском направлении в Харьковской области, где российские военные создали «килл-зону». Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Загрызово. Кроме того, после рывка ВС РФ в районе Новоплатоновки под их огневой контроль перешла береговая линия Оскольского водохранилища протяжённостью около пяти километров.

В результате этого украинская группировка в Богуславке и в районе Новой Кругляковки фактически оказалась в тактическом окружении. Единственный путь снабжения через водохранилище находится под постоянным наблюдением российских операторов беспилотников и, по сообщениям самих украинских военных, превратился в так называемую kill zone.

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А ранее российские войска нанесли удар четырьмя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиабазе ВСУ в Староконстантинове. Как сообщал координатор подполья, после попадания произошли вторичные детонации, а удар был нацелен на ангары с украинской авиатехникой.

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Андрей Бражников
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