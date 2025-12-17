Получивший гражданство РФ боец из Латвии вернулся на СВО

Выходец из Латвии Нормундс Потаповс, недавно получивший российское гражданство, вскоре после этого вернулся на передовую. Доброволец, служащий в зоне СВО с осени 2022 года, объяснил свой поступок желанием принести пользу товарищам.

Процедура оформления гражданства для бойца оказалась долгой и сложной. На начальном этапе ему помогли разъяснения уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Затем к решению вопроса подключились сотрудники управления по вопросам миграции регионального МВД, а также президентский фонд «Защитники Отечества» и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Сидеть дома — это не про меня. С самого начала я ехал, понимая, что вернусь в самое пекло, потому что там остаются мои товарищи. Уверен, знания и навыки, которые я получил за время участия в СВО, ещё пригодятся. И, откровенно говоря, после получения паспорта у меня словно открылось второе дыхание», — отметил боец в интервью URA.ru.