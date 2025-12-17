Получивший гражданство РФ боец из Латвии вернулся на СВО
Нормундс Потаповс. Обложка © URA.ru / Илья Московец
Выходец из Латвии Нормундс Потаповс, недавно получивший российское гражданство, вскоре после этого вернулся на передовую. Доброволец, служащий в зоне СВО с осени 2022 года, объяснил свой поступок желанием принести пользу товарищам.
Процедура оформления гражданства для бойца оказалась долгой и сложной. На начальном этапе ему помогли разъяснения уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Затем к решению вопроса подключились сотрудники управления по вопросам миграции регионального МВД, а также президентский фонд «Защитники Отечества» и губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Сидеть дома — это не про меня. С самого начала я ехал, понимая, что вернусь в самое пекло, потому что там остаются мои товарищи. Уверен, знания и навыки, которые я получил за время участия в СВО, ещё пригодятся. И, откровенно говоря, после получения паспорта у меня словно открылось второе дыхание», — отметил боец в интервью URA.ru.
К слову, Госдума одобрила в окончательном чтении закон, который предусматривает включение времени службы в добровольческих формированиях участников СВО в пенсионный стаж при назначении пенсий за выслугу лет. Кроме того, россиянам рассказали, сколько пенсионных баллов можно получить за службу в армии.
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