В белгородской больнице умер мужчина, раненный при атаке ВСУ в 2024 году

В Белгородской области скончался в больнице мужчина, который более года находился под наблюдением врачей из-за тяжёлых травм, полученных во время обстрела ВСУ села Ясные Зори. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

«Вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые травмы во время обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Всё это время он продолжал находиться в больнице», — сказано в тексте.

Напомним, 2 октября 2024 года украинские боевики трижды за день обстреляли Белгородскую область, под удар попало сельхозпредприятие в селе Ясные Зори. Ранения получили 13 человек. Двое оказались в тяжёлом состоянии. Травмы одного мужчины сразу вызвали у врачей опасения — у пострадавшего были слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия.