В Госдуме призвали ввести мораторий на штрафы за новогодние ёлки в подъездах

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к МЧС и МВД с предложением ввести мораторий на штрафы за нарушения пожарной безопасности при установке новогодних ёлок и гирлянд в подъездах на период праздников до середины января 2026 года. Вместо наказаний предлагается ограничиваться предупреждениями по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» отметил, что информация о возможных штрафах вызывает раздражение и тревогу у россиян, портя праздничное настроение. В письме к министру МВД Владимиру Колокольцеву он привёл примеры скандалов в Москве и Подмосковье, где жильцы ссылаются на религиозные убеждения, чтобы запретить украшения, и предложил квалифицировать такие действия как религиозный экстремизм.

Делягин считает, что такие требования дестабилизируют общественную жизнь и разжигают межконфессиональную рознь. Он просит силовиков относиться к ним как к экстремизму и сделать мораторий ежегодной традицией для предновогоднего периода.

Напомним, ранее москвич потребовал убрать ёлку в подъезде. Мужчина объяснил это религиозными соображениями. По его словам, данный символ имеет происхождение, связанное с другими верованиями, и не является нейтральным для мусульманских семей.