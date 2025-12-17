«Вы стоите на страже России»: Путин обратился к бойцам СВО на коллегии Минобороны
Путин на коллегии Минобороны поблагодарил солдат и офицеров за героизм на СВО
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны поблагодарил участников специальной военной операции, находящихся на передовой. Он отметил вклад солдат и офицеров в обеспечение безопасности страны и выразил уверенность, что Вооружённые силы и дальше будут надёжно защищать суверенитет России.
«Хочу ещё раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность», — сказал Путин.
Он пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых достижений в службе Родине и нашему народу. Президент выразил уверенность в том, что они и впредь будут надёжно стоять на страже суверенитета и безопасности России.
Кроме того, на расширенной коллегии Минобороны России президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства, и помощь будет оказана детям, родителям и близким. Президент заметил также, что ВС РФ в ходе наступления перемалывают подготовленную на Западе «элиту» ВСУ.
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