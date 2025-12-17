ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2025, 11:22

«Вы стоите на страже России»: Путин обратился к бойцам СВО на коллегии Минобороны

Путин на коллегии Минобороны поблагодарил солдат и офицеров за героизм на СВО

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны поблагодарил участников специальной военной операции, находящихся на передовой. Он отметил вклад солдат и офицеров в обеспечение безопасности страны и выразил уверенность, что Вооружённые силы и дальше будут надёжно защищать суверенитет России.

«Хочу ещё раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность», — сказал Путин.

Он пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых достижений в службе Родине и нашему народу. Президент выразил уверенность в том, что они и впредь будут надёжно стоять на страже суверенитета и безопасности России.

Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году
Путин: Армия России освободила более 300 населённых пунктов в 2025 году

Кроме того, на расширенной коллегии Минобороны России президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка семей погибших является обязанностью государства, и помощь будет оказана детям, родителям и близким. Президент заметил также, что ВС РФ в ходе наступления перемалывают подготовленную на Западе «‎элиту» ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar