«Вы стоите на страже России»: Путин обратился к бойцам СВО на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны поблагодарил участников специальной военной операции, находящихся на передовой. Он отметил вклад солдат и офицеров в обеспечение безопасности страны и выразил уверенность, что Вооружённые силы и дальше будут надёжно защищать суверенитет России.

«Хочу ещё раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность», — сказал Путин.

Он пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Минобороны РФ новых достижений в службе Родине и нашему народу. Президент выразил уверенность в том, что они и впредь будут надёжно стоять на страже суверенитета и безопасности России.