«Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове — последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации. Противник в городе надёжно заблокирован. Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время», — отметил министр.

Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Андрей Белоусов заявил, что город Константиновка, за который сейчас идут бои, является ключом к последнему крупному оплоту Украины в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Он напомнимл, что Армия России уже заняла такие мощные укрепрайоны, как Часов Яр, Курахово и Северск. По словам министра, захват этого рубежа позволит в короткие сроки завершить освобождение территории Донецкой Народной Республики.