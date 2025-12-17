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Опубликовано 17 декабря 2025, 11:31

Белоусов: ВСУ надёжно заблокированы в Мирнограде, Киев ждёт военная катастрофа

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Украинские подразделения в городе Димитрове (Мирнограде) ДНР надёжно заблокированы. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове — последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации. Противник в городе надёжно заблокирован. Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время», — отметил министр.

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Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Андрей Белоусов заявил, что город Константиновка, за который сейчас идут бои, является ключом к последнему крупному оплоту Украины в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Он напомнимл, что Армия России уже заняла такие мощные укрепрайоны, как Часов Яр, Курахово и Северск. По словам министра, захват этого рубежа позволит в короткие сроки завершить освобождение территории Донецкой Народной Республики.

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Юрий Лысенко
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