Белоусов: ВСУ надёжно заблокированы в Мирнограде, Киев ждёт военная катастрофа
Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru
Украинские подразделения в городе Димитрове (Мирнограде) ДНР надёжно заблокированы. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
«Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове — последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации. Противник в городе надёжно заблокирован. Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время», — отметил министр.
Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Андрей Белоусов заявил, что город Константиновка, за который сейчас идут бои, является ключом к последнему крупному оплоту Украины в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Он напомнимл, что Армия России уже заняла такие мощные укрепрайоны, как Часов Яр, Курахово и Северск. По словам министра, захват этого рубежа позволит в короткие сроки завершить освобождение территории Донецкой Народной Республики.
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