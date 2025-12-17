Белоусов шокировал данными о потерях Украины в 2025 году

Украинские силовые структуры лишились примерно 500 тысяч военных за текущий год, вследствие чего Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан. Эти данные привёл министр обороны Андрей Белоусов во время доклада на итоговой коллегии ведомства.

«В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих», — подчеркнул он.

Также Белоусов сообщил на коллегии, что украинская армия потеряла в этом году свыше 103 тысяч различных видов вооружения и боевой техники, а это почти в два раза больше, чем в прошлом году.