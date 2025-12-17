Белоусов: В этом году нашли каждого второго пропавшего без вести бойца СВО
Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru
В текущем году удалось найти уже 48% военнослужащих, ранее числившихся пропавшими без вести. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
«Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго», — сказал он.
Министр обороны пояснил, что для этого был сформирован Главный координационный центр, наведён порядок в учёте и создана единая база данных, в которую внесены практически все пропавшие. Благодаря развёртыванию расчётов в группировках и привлечению общественных организаций количество найденных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Белоусов добавил, что на следующий год ставится задача поднять этот показатель до 60%.
Ранее Белоусов заявил, что, по его оценке, Украина утратила возможность восполнять потери в своих войсках за счёт принудительной мобилизации граждан. А с начала 2025 года ВСУ потеряли свыше 103 тысяч единиц вооружения и военной техники, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года, причём, по его словам, около 5,5 тысячи из них составляют образцы техники западного производства.
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