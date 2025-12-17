Белоусов: В этом году нашли каждого второго пропавшего без вести бойца СВО

В текущем году удалось найти уже 48% военнослужащих, ранее числившихся пропавшими без вести. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго», — сказал он.

Министр обороны пояснил, что для этого был сформирован Главный координационный центр, наведён порядок в учёте и создана единая база данных, в которую внесены практически все пропавшие. Благодаря развёртыванию расчётов в группировках и привлечению общественных организаций количество найденных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Белоусов добавил, что на следующий год ставится задача поднять этот показатель до 60%.