Суши по уставу: Повар с позывным Бурят крутит «боевые роллы» для разведчиков в зоне СВО

В одном из подразделений, воюющих на Запорожском направлении, у бойцов есть редкая возможность — заказать любимые роллы у собственного повара с позывным Бурят. Правда, такие гастрономические вечера здесь устраивают нечасто: изысканные блюда готовят по праздникам и к приезду волонтёров. Благодаря им редакция Life.ru и познакомилась с бойцом, у которого, пожалуй, самая необычная военно-учётная «специальность» — итамаэ. Это японское слово означает искусного суши-повара.

Видео © Народный фронт специально для Life.ru

Сам Бурят признаётся, что с удовольствием принимает заказы от сослуживцев, чтобы не терять профессиональную сноровку. В планах у повара — после окончания службы открыть собственную службу доставки.

«Лет восемь назад я работал помощником повара и научился готовить самую разную еду — японскую, итальянскую. Сейчас применяю эти навыки здесь. У всех свои задачи. Моя — накормить бойцов. Вернусь домой — открою свою сеть доставки», — рассказывает он.

Во время одной из командировок в зону СВО волонтёрам Народного фронта удалось попробовать роллы от Бурята. Учитывая, что смена повара длится почти 16 часов на ногах, в следующую поездку волонтёры решили привезти ему экзостул, чтобы облегчить работу.

Кстати, в зоне СВО у ВС РФ есть своя «служба доставки». Летом солдаты рассказывали, как им прямо на позиции доставляют горячую еду и медикаменты беспилотниками. Бойцы воодушевляются, едва завидев «дрон-официант», поскольку это даёт понять, что в тылу о них помнят.