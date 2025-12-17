Раненому на СВО бойцу не могли выдать паспорт РФ из-за отсутствия конечностей

В России бойцу-иностранцу, потерявшему на фронте все конечности, изначально отказались выдавать российский паспорт. Об этом сообщает «Регнум».

Илдирим приехал в Россию из Азербайджана и в 2024 году подписал контракт с Минобороны РФ. В ходе боевых действий он получил тяжёлые ранения и лишился рук и ног. Все его документы были утрачены.

Согласно закону, участие в СВО даёт право на получение гражданства РФ. Однако при оформлении паспорта нового образца возникла парадоксальная проблема: для него требуются биометрические данные, включая отпечатки пальцев, а взять их у бойца не могли физически. Из-за этого он не мог получить ни положенные выплаты, ни высокотехнологичное протезирование.

После того как история попала в СМИ, ситуацию удалось разрешить, и военнослужащему всё-таки выдали документ.

Подобные истории привлечения иностранцев в ряды российской армии и последующего оформления гражданства уже были. Например, Life.ru рассказывал о выходце из Латвии Нормундс Потаповс, служащем в Армии России с осени 2022 года: он смог получить паспорт РФ лишь после длительных усилий с привлечением уполномоченного по правам человека, региональных властей и президентского фонда. Несмотря на все сложности, сразу после оформления документов боец добровольно вернулся на передовую к своим товарищам, отметив, что гражданство дало ему «второе дыхание».