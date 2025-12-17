Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе ПСЖ в финале Межконтинентального кубка

Российский вратарь Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе французского «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Игра пройдёт на стадоне «Ахмед бин Али» («Эр-Райян») в Катаре, начало в 20:00.

Основным вратарём ПСЖ считает Люка Шевалье. Сафонов подменял его два матча, пока тот был травмирован, однако в предыдущей игре чемпионата Франции конкурент россиянина вернулся, но остался в запасе.

«Фламенго» является действующим победителем Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки. В финале подопечные Филип победил «Палмейрас».

На пути к финалу Межконтинентального Кубка «Фламенго» победил мексиканский «Крус Асуль» 2:1 и египетский «Пирамидз» 2:0. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».