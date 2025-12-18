В Британию прибыл гроб с телом погибшего на учениях на Украине военного Хули

В Великобританию привезли гроб с телом британского военного Джорджа Хули. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Капрал умер во время учений. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Ранее стало известно о гибели британского военнослужащего на Украине. Инцидент произошёл во время учений, где испытывали новый оборонительный комплекс. Солдат находился далеко от линии фронта. Он получил смертельные ранения в результате несчастного случая.