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Опубликовано 18 декабря 2025, 03:13

В Британию прибыл гроб с телом погибшего на учениях на Украине военного Хули

Обложка © X / Ministry of Defence

Обложка © X / Ministry of Defence

В Великобританию привезли гроб с телом британского военного Джорджа Хули. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Капрал умер во время учений. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Захарова: Британия готовит мир к потерям на Украине после гибели солдата Хули
Захарова: Британия готовит мир к потерям на Украине после гибели солдата Хули

Ранее стало известно о гибели британского военнослужащего на Украине. Инцидент произошёл во время учений, где испытывали новый оборонительный комплекс. Солдат находился далеко от линии фронта. Он получил смертельные ранения в результате несчастного случая.

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Лия Мурадьян
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