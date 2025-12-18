В Британию прибыл гроб с телом погибшего на учениях на Украине военного Хули
Обложка © X / Ministry of Defence
В Великобританию привезли гроб с телом британского военного Джорджа Хули. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции. Капрал умер во время учений. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
Ранее стало известно о гибели британского военнослужащего на Украине. Инцидент произошёл во время учений, где испытывали новый оборонительный комплекс. Солдат находился далеко от линии фронта. Он получил смертельные ранения в результате несчастного случая.
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