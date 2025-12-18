Российские военные спасли мать и сына из Купянска с помощью дронов

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады вывели из Купянска двух мирных жителей — мать и сына. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время мониторингового облёта северо-западной окраины города оператор FPV-дрона заметил людей, которые шли от города. Убедившись, что дрон российский, они сигналами показали, что не представляют угрозы и попросили помощи. Дроны доставили им рацию, инструкции и сопроводили до безопасной точки эвакуации.

Женщина рассказала о жизни под оккупацией: «В прошлом году ещё как-то можно было выживать, а с начала этого — ходить особо некуда, к колодцу идешь — и то страшно, столько дронов... Со двора почти не выходили». Дом семьи был разрушен, а отец и бабушка погибли под обстрелом ВСУ. Семья постоянно ночевала в подвалах оставленных домов и после освобождения города попыталась самостоятельно выйти на встречу российским войскам.

По прибытии в пункт эвакуации матери и сыну оказали медицинскую помощь и предоставили сухую одежду.

Ранее в Херсонской области офицеры полиции Валентин Чикин и Александр Прядкин спасли 17-летнего мальчика, который подорвался на украинской мине «Лепесток» и не мог сам выбраться с заминированного ВСУ участка. О пропаже мальчика правоохранителям сообщила его мать. Женщина со слезами попросила отыскать ребёнка, который не вернулся домой. Полиция тут же приступила к поискам. Офицеры вынесли ребёнка через мины, рискуя собственными жизнями.