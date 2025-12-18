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Опубликовано 18 декабря 2025, 09:03

Внешняя разведка России узнала о согласии более половины украинцев на мир в обмен на земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Более половины жителей Украины готовы признать суверенитет России над освобождёнными землями, если это будет означать прекращение боевых действий. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве отметили, что многие украинцы, у которых близкие погибли или остались инвалидами, поняли, что сейчас для киевского руководства война стала «инструментом безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи».

«Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растёт», — рассказали во внешней разведке.

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Ранее то же самое подтвердил опрос, проведённый британским изданием. Журналисты указали, что украинцы готовы согласиться на несправедливый мир, поскольку это для них будет лучше, чем война до победного конца, к которой их призывают западные политики.

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Владимир Озеров
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