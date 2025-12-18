Зеленский заявил о поиске компромисса по выводу ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что США предпринимают усилия для поиска компромиссного решения по вопросу вывода украинских военных подразделений из территории всего Донбасса. По его словам, Киев сейчас на это идти не хочет.

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также отметил, что на данный момент нет признаков того, что российская сторона отказывается от продолжения переговорного процесса. Он добавил, что украинская делегация уже вылетела на очередной раунд консультаций в США, в которых на этот раз могут принять участие и лидеры европейских государств.