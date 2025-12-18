Зеленский заявил о поиске компромисса по выводу ВСУ из Донбасса
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Владимир Зеленский заявил, что США предпринимают усилия для поиска компромиссного решения по вопросу вывода украинских военных подразделений из территории всего Донбасса. По его словам, Киев сейчас на это идти не хочет.
«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал глава киевского режима.
Зеленский также отметил, что на данный момент нет признаков того, что российская сторона отказывается от продолжения переговорного процесса. Он добавил, что украинская делегация уже вылетела на очередной раунд консультаций в США, в которых на этот раз могут принять участие и лидеры европейских государств.
Напомним, на данный момент Киев и Вашингтон обсуждают американский мирный план, предложенный Дональдом Трампом. В нём фигурируют ключевые требования: вывод ВСУ из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ. 10 декабря Киев передал США поправки к документу. Газета The Wall Street Journal написала, что Зеленский выбрал тактику «Да, но». Он формально соглашается на перемирие, но тут же выдвигает невыполнимые условия.
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