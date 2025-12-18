В здание Госдумы по распоряжению сверху запретили проносить алкогольные напитки, в том числе в качестве подарка. Об этом со ссылкой на источники сообщил политконсультант Павел Склянчук.

«Новости из думских лифтов: в Госдуму запретили проносить подарочный алкоголь и всё что с этим связано — распоряжение руководства аппарата», — написал он в телеграм-канале.

Ранее первый зампред председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая призвала запретить продажу спиртного беременным женщинам. Она напомнила, что алкоголь передаётся от кормящей матери напрямую малышу и подчеркнула актуальность проблемы алкоголизации женщин после родов.