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Опубликовано 18 декабря 2025, 13:24

В Госдуму запретили проносить подарочный алкоголь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В здание Госдумы по распоряжению сверху запретили проносить алкогольные напитки, в том числе в качестве подарка. Об этом со ссылкой на источники сообщил политконсультант Павел Склянчук.

«Новости из думских лифтов: в Госдуму запретили проносить подарочный алкоголь и всё что с этим связано — распоряжение руководства аппарата», написал он в телеграм-канале.

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Ранее первый зампред председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая призвала запретить продажу спиртного беременным женщинам. Она напомнила, что алкоголь передаётся от кормящей матери напрямую малышу и подчеркнула актуальность проблемы алкоголизации женщин после родов.

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Юрий Лысенко
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