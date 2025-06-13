Набор клетчатки: Названо блюдо из столовой Госдумы, которое можно взять за 15 рублей

Появилась информация о самых недорогих блюдах в столовой Государственной думы. Лидерами по доступности оказались свежие овощи, сообщает РИА «Новости».

Так, порции «моркови свежей тёртой» и «капусты ранней натуральной» предлагаются по 15 рублей за 60 граммов. Также в числе относительно недорогих позиций — «бульон куриный с яйцом» за 120 рублей (250 граммов), «блинчик с чёрной смородиной» по цене 130 рублей и «сало солёное» за 90 рублей (30 граммов).