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13 июня, 04:50

Набор клетчатки: Названо блюдо из столовой Госдумы, которое можно взять за 15 рублей

Самыми дешёвыми в столовой Госдумы стали порции моркови и капусты за 15 рублей

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Появилась информация о самых недорогих блюдах в столовой Государственной думы. Лидерами по доступности оказались свежие овощи, сообщает РИА «Новости».

Так, порции «моркови свежей тёртой» и «капусты ранней натуральной» предлагаются по 15 рублей за 60 граммов. Также в числе относительно недорогих позиций — «бульон куриный с яйцом» за 120 рублей (250 граммов), «блинчик с чёрной смородиной» по цене 130 рублей и «сало солёное» за 90 рублей (30 граммов).

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Ранее сообщалось, что впервые с октября 2023 года Росстат зафиксировал падение цен на куриные яйца ниже 100 рублей за десяток. В конце весны средняя цена составила 96,5 рубля, что является снижением по сравнению с апрельскими показателями (102,8 рубля) и майскими 2022 года (117,7 рубля). Кстати, сливочное масло тоже подешевело. Цена упада на 16,7% за неделю.

Антон Голыбин
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