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Опубликовано 18 декабря 2025, 10:28

Группировка «Центр» отбила атаки ВСУ под Красноармейском и уничтожает врага в Димитрове

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения группировки «Центр» сорвали новую попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы противника пытались атаковать через лесополосы со стороны Шевченко, чтобы выйти к промзоне Красноармейска (Покровска). Их атака была пресечена.

Одновременно в Димитрове (Мирнограде) продолжается уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный». Также военные проводят зачистку населённых пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.

В результате этих действий, как указало оборонное ведомство, уничтожены 42 военных и 14 единиц военной техники противника.

Ситуация в этом районе ДНР остается напряжённой, но российские военные продолжают выполнять задачи по локализации и ликвидации группировок ВСУ.

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Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.

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Никита Никонов
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