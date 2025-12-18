Подразделения группировки «Центр» сорвали новую попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы противника пытались атаковать через лесополосы со стороны Шевченко, чтобы выйти к промзоне Красноармейска (Покровска). Их атака была пресечена.

Одновременно в Димитрове (Мирнограде) продолжается уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный». Также военные проводят зачистку населённых пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.

В результате этих действий, как указало оборонное ведомство, уничтожены 42 военных и 14 единиц военной техники противника.

Ситуация в этом районе ДНР остается напряжённой, но российские военные продолжают выполнять задачи по локализации и ликвидации группировок ВСУ.

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.