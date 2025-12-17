Город Красноармейск (Покровск), контроль над которым установила Российская армия, был для Киева и его западных кураторов символом сопротивления. Об этом заявил глава МО РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«Группировка войск «Центр» взяла под контроль город Красноармейск, который являлся символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов», — указал министр обороны.

Шахтёрский Красноармейск (Покровск — по-украински) являлся одним из важнейших центров угольной промышленности. По данным из открытых источников, ведущие предприятия там производили более 1,9 млн тонн коксующегося угля. В городе также находится одна из крупнейших в Европе угольных шахт — «Красноармейская-Западная № 1».