«Народ и армия едины»: Украину ждёт «неотвратимый сюрприз» за атаку по Ростову и Батайску
Депутат Колесник пригрозил Украине тяжёлым ударом после атаки по Ростову и Батайску
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Российский ответ на атаку ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску будет «тяжёлым и неотвратимым», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что удар ВСУ мог быть осуществлён с кораблей, маскирующихся под гражданские суда.
«Все сюрпризы впереди. Пусть ждут, сидят по подвалам, а простым гражданам лучше не выходить из дома», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Он назвал произошедшее терактом, а Украину — страной-террористом, добавив, что с киевским режимом договориться невозможно. ВСУ даже в период мирных переговоров с США не гнушаются атаковать гражданское население, отметил парламентарий.
«Вот такими вот ударами они пытаются запугать население. Но наши ребята, которые воюют на фронте, они из народа-то и есть. Народ и армия едины. Поэтому будут более жёсткие меры в ответ, пусть ждут», — цитирует Колесника «Лента.ру».
Напомним, ночью 18 декабря над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов, а в Батайске начался пожар. В результате атаки ВСУ на Батайск четыре человека были ранены, позже один из них скончался в больнице. Позднее глава региона уточнил, что жертвами удара ВСУ по Ростовской области стали три человека, ещё девять получили ранения.
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