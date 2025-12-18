«Народ и армия едины»: Украину ждёт «неотвратимый сюрприз» за атаку по Ростову и Батайску

Российский ответ на атаку ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску будет «тяжёлым и неотвратимым», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что удар ВСУ мог быть осуществлён с кораблей, маскирующихся под гражданские суда.

«Все сюрпризы впереди. Пусть ждут, сидят по подвалам, а простым гражданам лучше не выходить из дома», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он назвал произошедшее терактом, а Украину — страной-террористом, добавив, что с киевским режимом договориться невозможно. ВСУ даже в период мирных переговоров с США не гнушаются атаковать гражданское население, отметил парламентарий.

«Вот такими вот ударами они пытаются запугать население. Но наши ребята, которые воюют на фронте, они из народа-то и есть. Народ и армия едины. Поэтому будут более жёсткие меры в ответ, пусть ждут», — цитирует Колесника «Лента.ру».