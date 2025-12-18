Семья участников СВО воссоединилась на вручении премии губернатора Подмосковья

Трогательное воссоединение семьи военнослужащих произошло на церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье. Когда на сцену поднялась Юлия Мансуровна, чтобы получить награду за сына с позывным Арт, для неё устроили неожиданную встречу.

Воссоединение семьи бойцов СВО. Видео © 360.ru

Бойца, добровольно ушедшего на фронт вслед за отцом Альбертом и служащего сейчас в 30-м полку, а также его папу тайно пригласили на мероприятие. Они поднялись на сцену с разных сторон с букетами цветов, их появление стало полной неожиданностью не только для награждённой — отец и сын также не знали, что увидят друг друга. Встреча со слезами радости на глазах глубоко тронула всех гостей церемонии.

Поблагодарив всех, кто оказывает помощь бойцам, Юлия Мансуровна подчеркнула, что такая поддержка имеет колоссальную ценность. Она пожелала защитникам Отечества удачи и скорейшего возвращения домой с полной победой. Сам боец Арт выразил твёрдую уверенность в успешном завершении СВО.

«Победа будет только за нами!» — цитирует Арта 360.ru.

Ранее на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников СВО, находящихся на передовой. Он отметил вклад солдат и офицеров в обеспечение безопасности страны и выразил уверенность, что Вооружённые силы и дальше будут надёжно защищать суверенитет России.