Госдума разрешила подтверждать возраст для покупки алкоголя и табака через MAX

Госдума во втором и третьем чтениях утвердила новый способ подтверждения возраста для покупки товаров с ограничениями — теперь можно будет использовать мессенджер MAX наравне с паспортом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки разрешают подтверждать совершеннолетие через Max при покупке алкоголя, табака, вейпов, энергетиков и даже при посещении лотерей или мероприятий 18+. Нововведение стало частью поправок к более масштабному законопроекту о блокировке сайтов, продающих табак онлайн.