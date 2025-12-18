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Регион
Опубликовано 18 декабря 2025, 15:08

Госдума разрешила подтверждать возраст для покупки алкоголя и табака через MAX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

Госдума во втором и третьем чтениях утвердила новый способ подтверждения возраста для покупки товаров с ограничениями — теперь можно будет использовать мессенджер MAX наравне с паспортом. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки разрешают подтверждать совершеннолетие через Max при покупке алкоголя, табака, вейпов, энергетиков и даже при посещении лотерей или мероприятий 18+. Нововведение стало частью поправок к более масштабному законопроекту о блокировке сайтов, продающих табак онлайн.

Более 75 млн пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX
Более 75 млн пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере MAX

Законопроект был предложен ещё в марте и принят в первом чтении. На днях комитет Госдумы по информационной политике одобрил соответствующие поправки. Кстати, недавно Госдума утвердила закон, обязывающий управляющие компании и коммунальные организации контактировать с жильцами через MAX.

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Юрий Лысенко
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