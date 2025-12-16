Госдума приняла закон о домовых чатах в мессенджере MAX
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Госдума окончательно приняла закон, обязывающий управляющие компании и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник.
Согласно закону, общение с жильцами через Max станет обязательным для управляющих компаний, поставщиков коммунальных услуг и региональных операторов по обращению с ТКО. Порядок такого взаимодействия будет определён Министерством строительства и ЖКХ России.
Кроме того, законом уточняется порядок оформления решений общих собраний собственников. В частности, протоколы об избрании совета дома должны соответствовать требованиям Минстроя и подписываться избранными членами совета. Также министерство установит правила и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.
Документ позволяет собственникам принять решение о совместном осуществлении полномочий председателем совета дома и другими членами совета. Ещё одно нововведение — замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.
В Госдуме отмечают, что использование Max должно решить проблему идентификации участников общих собраний при дистанционном формате. По словам первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, другие мессенджеры не обеспечивают достаточного уровня защиты данных.
В парламенте рассчитывают, что внедрение домовых чатов в Max повысит качество коммуникации между жителями и управляющими организациями и позволит оперативнее решать вопросы, связанные с обслуживанием домов.
А ранее Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, разрешающие подтверждать возраст через мессенджер MAX при покупке товаров с возрастными ограничениями, среди которых алкоголь и табак.
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