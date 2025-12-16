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Регион
Опубликовано 16 декабря 2025, 15:47

Госдума приняла закон о домовых чатах в мессенджере MAX

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума окончательно приняла закон, обязывающий управляющие компании и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник.

Согласно закону, общение с жильцами через Max станет обязательным для управляющих компаний, поставщиков коммунальных услуг и региональных операторов по обращению с ТКО. Порядок такого взаимодействия будет определён Министерством строительства и ЖКХ России.

Песков отметил рост числа вопросов от молодёжи на прямую линию через Max
Песков отметил рост числа вопросов от молодёжи на прямую линию через Max

Кроме того, законом уточняется порядок оформления решений общих собраний собственников. В частности, протоколы об избрании совета дома должны соответствовать требованиям Минстроя и подписываться избранными членами совета. Также министерство установит правила и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Документ позволяет собственникам принять решение о совместном осуществлении полномочий председателем совета дома и другими членами совета. Ещё одно нововведение — замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч
Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч

В Госдуме отмечают, что использование Max должно решить проблему идентификации участников общих собраний при дистанционном формате. По словам первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, другие мессенджеры не обеспечивают достаточного уровня защиты данных.

В парламенте рассчитывают, что внедрение домовых чатов в Max повысит качество коммуникации между жителями и управляющими организациями и позволит оперативнее решать вопросы, связанные с обслуживанием домов.

А ранее Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, разрешающие подтверждать возраст через мессенджер MAX при покупке товаров с возрастными ограничениями, среди которых алкоголь и табак.

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Марина Фещенко
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