Госдума приняла закон о домовых чатах в мессенджере MAX

Госдума окончательно приняла закон, обязывающий управляющие компании и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник.

Согласно закону, общение с жильцами через Max станет обязательным для управляющих компаний, поставщиков коммунальных услуг и региональных операторов по обращению с ТКО. Порядок такого взаимодействия будет определён Министерством строительства и ЖКХ России.

Кроме того, законом уточняется порядок оформления решений общих собраний собственников. В частности, протоколы об избрании совета дома должны соответствовать требованиям Минстроя и подписываться избранными членами совета. Также министерство установит правила и сроки оформления актов приёмки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Документ позволяет собственникам принять решение о совместном осуществлении полномочий председателем совета дома и другими членами совета. Ещё одно нововведение — замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

В Госдуме отмечают, что использование Max должно решить проблему идентификации участников общих собраний при дистанционном формате. По словам первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, другие мессенджеры не обеспечивают достаточного уровня защиты данных.

В парламенте рассчитывают, что внедрение домовых чатов в Max повысит качество коммуникации между жителями и управляющими организациями и позволит оперативнее решать вопросы, связанные с обслуживанием домов.