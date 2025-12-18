«Веет оливье и выкупом»: Милонов призвал заменить «непролазно пошлый» марш Мендельсона

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал марш Мендельсона как «непролазно пошлый» и предложил россиянам выбрать новую мелодию для свадеб через всенародное голосование. В беседе с «Абзацем» политик отметил, что классика ассоциируется у него не с хорошим браком, а с «тазиком оливье, ведёрком котлет и выкупом невесты».

Марш Феликса Мендельсона впервые прозвучал в 1843 году на «ослиной свадьбе» из шекспировского «Сна в летнюю ночь», а в 1858-м его выбрала принцесса Виктория для своей церемонии. С 1959 года мелодия стала стандартом свадеб в СССР, хотя сейчас ЗАГСы позволяют выбирать на усмотрение.

Милонов уверен: нужен «всероссийский гимн создания семьи», чтобы обновить традицию и избежать пошлости.

А ранее певица Надежда Бабкина раскрыла, какая песня — самая русская. По словам народной артистки РФ, творчество её ансамбля «Русская песня» является примером самой русской музыки. Певица добавила, что в 2025 году коллектив отметил 50-летие профессиональной деятельности.