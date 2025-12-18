ВСУ зафиксировали полёт «Искандера» пугающей дальности

Российская оперативно-тактическая ракета комплекса «Искандер-М» впервые поразила цель на дальности около 800 километров. По данным украинской разведки, новая модификация ракеты, получившая у них индекс 9М723-2, потенциально способна поражать цели на расстоянии 900–1000 километров.

Такая пугающая дальность получилась благодаря техническим изменениям, включающим увеличение топливного заряда и уменьшение массы боевой части. Ключевой особенностью ракеты названа способность осуществлять манёвр на протяжении всего полёта, что значительно осложняет её перехват средствами ПВО. Время на реагирование для систем сокращается до 2–7 минут с момента обнаружения.

Носитель завершает полёт атакой по цели почти в вертикальном пикировании, что повышает точность и эффективность поражения. При этом официального подтверждения от российских властей об увеличении дальности комплекса «Искандер» пока не поступало.

Ранее появилась информация, что американская система ПРО/ПВО Patriot приближается по функциональности к советским разработкам. В рамках модернизации комплекс планируется оснастить возможностью поражения целей, находящихся в задней полусфере — функцией, реализованной в советском ЗРК С-300 ещё с конца 1970-х годов.