Тюрьма лучше смерти: Украинский омбудсмен рассказала о предпочтениях ВСУшников
Киевский омбудсмен заявила, что солдаты ВСУ часто предпочитают тюрьму смерти на фронте
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Многие граждане Украины предпочтут посидеть в тюрьме за самовольное оставление части, нежели продолжат удерживать позиции в ожидании смерти. Об этом завила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Главред».
Она отметила, что о причинах СОЧ говорят много, а вот работают с ними мало. По её словам, оставления части происходят в основном из-за низкой мотивированности новобранцев — многие дезертируют ещё на этапе обучения, и высокого шанса погибнуть.
«Выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы», — указала омбудсмен.
Случаи дезертирства в рядах ВСУ исчисляются сотнями тысяч, заявил накануне президент России Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал это явление как верный признак деградации ВСУ, указывающий на серьёзные проблемы с моральным духом и дисциплиной в их рядах.
Ранее в разведке заявили, что больше половины украинцев согласны на невыгодные условия мирного соглашения, если это будет означать конец всех боевых действий. В СВР указали, что граждане Украины понимают, что война стала для киевских элит инструментом обогащения. При этом на Западе опасаются, что народ вдруг восстанет против Киева.
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