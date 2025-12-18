Многие граждане Украины предпочтут посидеть в тюрьме за самовольное оставление части, нежели продолжат удерживать позиции в ожидании смерти. Об этом завила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Главред».

Она отметила, что о причинах СОЧ говорят много, а вот работают с ними мало. По её словам, оставления части происходят в основном из-за низкой мотивированности новобранцев — многие дезертируют ещё на этапе обучения, и высокого шанса погибнуть.

«Выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы», — указала омбудсмен.

Случаи дезертирства в рядах ВСУ исчисляются сотнями тысяч, заявил накануне президент России Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал это явление как верный признак деградации ВСУ, указывающий на серьёзные проблемы с моральным духом и дисциплиной в их рядах.