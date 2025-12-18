В России меняется система декларирования доходов госслужащих

Госдума на пленарном заседании окончательно приняла законопроекты, меняющие систему декларирования доходов и имущества для государственных и муниципальных служащих. Основное изменение — переход от обязательной ежегодной подачи деклараций к подаче по конкретным основаниям.

Обязательное декларирование сохраняется в ключевых ситуациях: при поступлении на службу, назначении на должность, а также при совершении крупных сделок. К последним относится, например, приобретение имущества, стоимость которого превышает общий доход чиновника и членов его семьи за три года. Также декларацию необходимо будет подавать при переводе в другой орган власти.

Отдельный закон касается членов Правительства РФ. Им предписано представлять сведения о доходах и имуществе при назначении на должность или, если это невозможно сразу, в течение четырёх месяцев с момента назначения. Кроме того, они будут обязаны отчитываться в случае возникновения оснований для предоставления сведений о расходах в рамках закона о контроле за соответствием трат доходам.

Как ранее пояснял глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв, цель реформы — повысить эффективность антикоррупционной системы, сделав контроль не периодическим, а непрерывным и более оперативным.

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания окончательно утвердили поправки, вводящие новый способ подтверждения возраста. Согласно новым правилам, удостоверить совершеннолетие можно будет с помощью мессенджера MAX, который признаётся равнозначной заменой паспорта. Эта норма позволит использовать мессенджер для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, электронных сигарет, а также энергетических напитков.

