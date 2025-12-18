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Опубликовано 18 декабря 2025, 14:48

Герасимов назвал ситуацию в Донбассе наиболее критичной для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Военная обстановка для ВСУ складывается наиболее критично На донбасском направлении. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Герасимов отметил, что группировка «Центр» в этом году освободила 81 населённый пункт, включая крупные города, и провела операцию по окружению противника в районе красноармейско-димитровской агломерации.

«Группировка войск «Центр», преодолевая упорное сопротивление противника, освободила в этом году 81 населённый пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск», — сказал он

По его словам, при освобождении Красноармейска штурмовые группы глубоко проникали в оборону, а на завершающем этапе за сутки брали под контроль более 900 зданий одновременно в разных районах города.

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Ранее Герасимов представил последние данные о ходе специальной военной операции. Он сообщил, что с начала 2025 года под контроль российских войск перешло более 6,3 тысячи квадратных километров территории и свыше 300 населённых пунктов, а общая площадь территорий, перешедших под контроль с начала СВО, составила около 94 тысяч квадратных километров.

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Анастасия Никонорова
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