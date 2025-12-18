С начала специальной военной операции Украину покинули порядка 9 миллионов человек, потому что население всё больше разочаровывается в действиях властей. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

«Простые украинцы всё больше разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте, увеличения количества безвозвратных потерь, деградации экономики, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, усиливающейся коррупции в органах власти. Как итог — страну с начала специальной военной операции покинули около 9 млн человек», — сказал Герасимов.

Ранее поступала информация, что политические силы на Украине начали подготовку к грядущим президентским выборам, формируя избирательные штабы. При этом традиционная оппозиция в прежнем составе практически перестала существовать, поскольку многие её представители покинули страну. Вместе с тем даже в проукраинском националистическом лагере появились фигуры, которые готовятся к выборам, позиционируя себя в оппозиционной роли к действующей власти.